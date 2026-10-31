ТЖМ ұшқыштары науқас әйелді шұғыл түрде Жезқазғанға жеткізді
Науқас әрі қарай ем қабылдау үшін облыстық ауруханаға жеткізілді.
31 Қазан 2026, 04:27
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31 Қазан 2026, 04:2731 Қазан 2026, 04:27
80Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Бүгін ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» АҚ ұшқыштары 1975 жылы туған науқас әйелді тасымалдау үшін Жезқазған – Жәйрем – Жезқазған бағыты бойынша санитариялық рейс орындады.
Ұшу кезінде санитариялық авиация мамандары әйелдің жағдайын бақылап, қажетті медициналық көмек көрсетті.
Науқас әрі қарай ем қабылдау үшін облыстық ауруханаға жеткізілді.
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