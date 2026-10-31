ТЖМ ұшқыштары науқас әйелді шұғыл түрде Жезқазғанға жеткізді

Науқас әрі қарай ем қабылдау үшін облыстық ауруханаға жеткізілді.

31 Қазан 2026, 04:27
АВТОР
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ТЖМ баспасөз қызметі 31 Қазан 2026, 04:27
31 Қазан 2026, 04:27
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Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Бүгін ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» АҚ ұшқыштары 1975 жылы туған науқас әйелді тасымалдау үшін Жезқазған – Жәйрем – Жезқазған бағыты бойынша санитариялық рейс орындады.

Ұшу кезінде санитариялық авиация мамандары әйелдің жағдайын бақылап, қажетті медициналық көмек көрсетті.

Науқас әрі қарай ем қабылдау үшін облыстық ауруханаға жеткізілді.

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