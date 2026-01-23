ТЖМ тікұшағы екі жаңа туған нәрестені шұғыл түрде Степногорскке жеткізді

Төтенше жағдайлар министрлігінің «Қазавиақұтқару» қызметінің тікұшағы Көкшетау қаласынан Степногорск қаласына екі жаңа туған нәрестені шұғыл медициналық эвакуациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылы туған егіз сәбилерге жедел тасымалдау қажет болған. Ұшқыштар мен медицина қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында рейс белгіленген уақытта сәтті орындалды.
ТЖМ мәліметінше, министрлік тікұшақтары шалғай елді мекендердегі тұрғындарға жедел көмек көрсету үшін тәулік бойы дайындықта тұр.