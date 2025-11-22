ТЖМ басшысы Каспий теңізінің жағалауында жаңа өрт сөндіру-құтқару бөлімін ашты

Ақтауда әмбебап құтқару бөлімшесі ашылды. Салтанатты іс-шараға ҚР ТЖ министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов, Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай және азаматтық қорғау органдарының ардагерлері қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біз заманауи тәсілдерді қолданамыз. Мұндай нысандар әртүрлі өңірлерде салынуда. Жаңа депо небәрі 2,5 айда салынды. Биыл Маңғыстау облысында тағы бір депо мен жеті өрт сөндіру бекетінің құрылысын аяқтаймыз, — деді Шыңғыс Әрінов.
Іс-шара барысында министр өрт-құтқару техникасының кілттерін табыстап, бөлім бастығына символикалық кілтті тапсырды, бұл бөлімшенің пайдалануға берілгенін білдіреді.
Жаңа депо жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен салынды. Ғимаратта жеке құрамға арналған үй-жайлар, оқу сыныптары, асхана, жабдық сақтау аймақтары мен техникаға арналған бокс, сондай-ақ «Batyr team» workout алаңы қарастырылған. Бөлімше жалпы саны шамамен 40 мың адам тұратын Ақтаудың төменгі, Приморский шағын аудандарына, Өмірзақ ауылына, өнеркәсіптік аймақтар мен жағалаудағы аумақтарға қызмет көрсететін болады.
Өрт сөндірушілермен қатар мұнда құтқарушылар да қызмет атқаратынын атап өткен маңызды, бұл түрлі төтенше жағдайларға жылдам ден қою мүмкіндігін қамтамасыз ететін болады.