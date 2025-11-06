ТЖМ автожолдарға қатысты ескерту жасады

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі халықтың қауіпсіздігі мен тіршілікті қамтамасыз ету нысандарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қысқы кезеңде табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою бойынша кешенді іс-шаралар ұйымдастырылатынын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ауа райы жағдайына тұрақты мониторинг жүргізілуде, автожолдардағы төтенше жағдайларды алдын алу және оларды жою бойынша тиісті шаралар қабылдануда.
Болжанған қолайсыз ауа райы жағдайына байланысты ТЖМ азаматтарды сақтық шараларын сақтауға шақырады:
- дауылды ескертулер мен жедел ақпараттарын қадағалаңыздар;
- қолайсыз ауа райы жағдайында алыс сапарларға шықпаңыздар;
- ауыл тұрғындарына қатты аяз, боран және көріну қашықтығы шектеулі жағдайда ұзақ жолға жаяу шықпаңыздар.
Төтенше жағдай туындаған жағдайда немесе сіз қиын жағдайға тап болсаңыз, өз орналасқан жеріңізді дереу 112 нөміріне хабарлаңыз.
Қазақстанның ТЖМ еске салады: тек ұқыптылық, сақтық шаралары және дер кезіндегі іс-қимыл қысқы кезеңде өмір мен денсаулықты сақтауға көмектеседі.