Тыйым салынған жерде суға түскендерге 30 мың теңгеден астам айыппұл салынады
Маман тыйым салынған жерде суға түсудің қаупі туралы айтты.
Қазақстанда рұқсат етілмеген жерлерде суға түскен азаматтарға 7 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 30 мың теңгеден асады. Бұл туралы Апаттар медицинасы орталығы филиалы басшысының орынбасары Ерлан Жұмақанов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Маманның сөзінше, суға кетудің бірнеше түрі бар. Ең жиі кездесетіні – шынайы суға кету. Мұндай жағдайда адам біраз уақыт өмірі үшін арпалысып, ақырында су жұтып қояды.
Ал асфиксиялық суға кету кезінде адамның көмейі түйіліп, ауа жетпей тұншығу басталады. Суық суға түскен кезде жүрек пен тыныс алу кенет тоқтап қалатын жағдайлар да кездеседі.
Сондай-ақ аралас түрі болады. Мысалы, адам суда есінен танып қалып, кейін есін жиғанымен, абдырап, өзін құтқара алмай суға кетуі мүмкін.
Дәрігердің айтуынша, суға кеткен адамды анықтайтын негізгі белгілер – ес-түсінің болмауы, сұрақтарға жауап бермеуі, тыныс алмауы және тамыр соғысының сезілмеуі.
Мұндай жағдайда адамның тынысын, тамыр соғысын және көз қарашығының реакциясын тексеру керек. Егер бұл белгілер байқалмаса, дереу жүрек-өкпе реанимациясын бастау қажет, – деді Ерлан Жұмақанов өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
Мамандар азаматтарды тек арнайы жабдықталған жағажайларда шомылуға және қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады. Өйткені рұқсат етілмеген жерде суға түсу айыппұлмен қатар, қайғылы жағдайларға да себеп болуы мүмкін.
Ең оқылған:
- Қыркүйектен бастап мұғалімдер мен оқушыларды қандай өзгерістер күтіп тұр?
- «Шұғыл ақша керек»: Шымкентте интернет-алаяқтар тобы ұсталды
- Қазақстанда аптап ыстық қашан басылады? Синоптиктер болжам жасады
- 8000 адам қатысты: Димаш Құдайберген жаңа клипінің түсірілімінде ұшақты өзі басқарды
- АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер тығырыққа тіреле ме?