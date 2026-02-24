Түрмеде отырғандарға телефон пайдалануға рұқсат берілуі мүмкін
Қазақстанда қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан азаматтарды ұстау шарттарын өзгерту жоспарланып отыр.
Қазақстанда қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан азаматтарды ұстау шарттарын өзгерту жоспарланып отыр. Тиісті бұйрық жобасын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құжат қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің ішкі тәртіп қағидаларына өзгерістер енгізуді көздейді. Түзетулер сотталғандардың мінез-құлқын бағалау жүйесіне де қатысты.
Ұсынылып отырған негізгі өзгерістер:
-
мінез-құлқының үшінші оң дәрежесі бар сотталғандарға «тыныштық сағаты» енгізілуі мүмкін;
-
қауіпсіздік деңгейі ең төмен мекемелерде жазасын өтеп жатқан азаматтарға мекеме аумағынан тыс жерде смартфон пайдалануға рұқсат беру жоспарланып отыр;
-
қауіпсіздік деңгейі ең төмен мекемелерде сотталғандар кездесу және қалаға шығу туралы өтініштерді өз-өзіне қызмет көрсету терминалдары арқылы бере алады.
Жоба авторларының мәліметінше, терминалдарды енгізу сотталғандар мен мекеме қызметкерлері арасындағы тікелей байланысты азайтуға бағытталған.
Әзірлеушілер құжатты қабылдау әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық теріс салдарға әкелмейтінін атап өткен.
Қазіргі уақытта бұйрық күшіне енген жоқ. Құжат «Ашық НҚА» порталында жарияланып, 11 наурызға дейін қоғамдық талқылауда болады.
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерді 6 миллион теңгеге алдаған Ұлттық банк "қызметкері" ұсталды
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Мексикадағы жаппай тәртіпсіздік: ҚР СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
- -40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр
- Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды