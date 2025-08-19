Түркияның мемлекеттік қызметкерлері ереуілге шықты

Түркияда мемлекеттік мекемелерде ереуіл басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұндай шешім қабылдауға инфляция 40 пайыздан асатын болса, жалақының 2026 жылы алғашқы алты айда небәрі 10 пайызға, екінші алты айда алты пайызға өсетіні күтілуде. Ал 2027 жылы әр жарты жылда төрт пайызға ғана өседі деп күтілуде, – деп хабарлайды Gazete Arena.
Сонымен қатар, үкіметтік комиссияның екінші отырысында негізгі жалақыны мың түрік лирасына көтеру туралы ұсыныс жасалды.
Мұндай ұсыныс азық-түлік бағасы мен келіп түсетін шоттар бойынша келеке сияқты. Өйткені Түркияда осы сомаға енді бір келі ет сатып алуға болады, - деп атап өтті ереуілге қатысушылар.
18 тамызда ереуіл аясында жұмысқа ешкім келмегендіктен, кейбір мемлекеттік мекемелер бос болды.