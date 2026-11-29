Түркияның 39 провинциясында ауа райына байланысты сары деңгейлі ескерту жарияланды
Елдің бірқатар өңірінде жаңбыр, нөсер мен қатты жел күтіледі. Шығыс Анадолының кей аймақтарында қар жауады.
29 Қараша 2026, 19:13
БӨЛІСУ
29 Қараша 2026, 19:1329 Қараша 2026, 19:13
153Фото: istockphoto.com
29 қарашада Түркияның 39 провинциясында, соның ішінде Ыстанбұл мен Измир қалаларында ауа райының қолайсыздығына байланысты сары деңгейлі ескерту күшіне енді.
Түркияның Бас метеорология басқармасы ел аумағының басым бөлігінде жаңбыр жауатынын болжады. Кейбір өңірлерде нөсер жаңбыр мен дауылды жел соғуы мүмкін.
Сонымен қатар Шығыс Анадолы аймағының шығыс бөлігінде қар жауады деп күтіледі.
Ең оқылған: