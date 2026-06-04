Түркияда жұмыссыздар саны 2,8 миллионнан асты

Соңғы мәліметтер еңбек нарығындағы өзгерістерді көрсетті. Жұмыспен қамту деңгейі де төмендеген.

Бүгiн 2026, 20:34
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com Бүгiн 2026, 20:34
Бүгiн 2026, 20:34
73
Фото: pexels.com

Түркияның Статистика институты бейсенбі күні жариялаған мәліметке сәйкес, елдегі жұмыссыздық деңгейі наурыз айындағы төмендеуден кейін сәуірде аздап өскен.

Маусымдық түзетулер енгізілген деректер бойынша, сәуір айында жұмыссыздық деңгейі 8,1%-дан 8,2%-ға көтерілді. Ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 8,7% болған.

Сәуірде жұмыссыздар саны 2,868 миллион адамды құрады. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 3,068 миллион адам болған.

Сонымен қатар жұмыспен қамту деңгейі наурыздағы 48,7%-дан сәуірде 48,1%-ға дейін төмендеді.

Статистикаға сәйкес, еңбек нарығына қатысу деңгейі де қысқарып, наурыздағы 53%-дан сәуірде 52,4%-ға түскен.

Ең оқылған:

Наверх