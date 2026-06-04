Түркияда жұмыссыздар саны 2,8 миллионнан асты
Соңғы мәліметтер еңбек нарығындағы өзгерістерді көрсетті. Жұмыспен қамту деңгейі де төмендеген.
Бүгiн 2026, 20:34
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Бүгiн 2026, 20:34Бүгiн 2026, 20:34
73Фото: pexels.com
Түркияның Статистика институты бейсенбі күні жариялаған мәліметке сәйкес, елдегі жұмыссыздық деңгейі наурыз айындағы төмендеуден кейін сәуірде аздап өскен.
Маусымдық түзетулер енгізілген деректер бойынша, сәуір айында жұмыссыздық деңгейі 8,1%-дан 8,2%-ға көтерілді. Ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 8,7% болған.
Сәуірде жұмыссыздар саны 2,868 миллион адамды құрады. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 3,068 миллион адам болған.
Сонымен қатар жұмыспен қамту деңгейі наурыздағы 48,7%-дан сәуірде 48,1%-ға дейін төмендеді.
Статистикаға сәйкес, еңбек нарығына қатысу деңгейі де қысқарып, наурыздағы 53%-дан сәуірде 52,4%-ға түскен.
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