Түркияда жер сілкінді
Денизли провинциясында магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі тіркелді.
Бүгiн 2026, 14:18
144Фото: Anadolu Agency
Түркияның Денизли провинциясындағы Булдан ауданында магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Report агенттігінің TRT Haber-ге сілтеме жасап хабарлауынша, бұл туралы Түркияның Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою басқармасы (AFAD) мәлімдеген.
Жер сілкінісінің ошағы шамамен 7 шақырым тереңдікте орналасқан.
Қазіргі уақытта қираған нысандар немесе зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
