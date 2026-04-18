Түркияда мектепке шабуыл жасамақ болған жасөспірімдер ұсталды
Күдіктілердің басым бөлігі – жасөспірімдер, олардың жоспары WhatsApp арқылы анықталған.
Түркияның Измир қаласында бір орта мектепке шабуыл жасауды жоспарлады деген күдікпен сегіз адамнан тұратын топтың мүшелері ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ жергілікті БАҚ-қа сілтеме жасап.
Құқық қорғау органдары Торбалы ауданындағы лицей оқушылары WhatsApp тобында Шанлыурфа мен Кахраманмараштағы соңғы оқиғаларға ұқсас түрде орта мектепке шабуыл жасауды жоспарлағанын анықтаған.
Тергеу аясында сегіз адам ұсталды, олардың алтауы 17 жаста, біреуі – 18 жаста, ал тағы бір күдіктінің жасы көрсетілмеген. Сот шешімімен ұсталғандардың екеуі үйқамаққа алынды, екеуі сот бақылауына берілді, тағы үшеуі үйіне жіберілді. Сегізінші күдіктіге қатысты қандай бұлтартпау шарасы қолданылғаны туралы ақпарат берілмеген.
Күдіктілердің үйлерінде және цифрлық материалдарында жүргізілген тінту барысында дәлелдер тәркіленді.
