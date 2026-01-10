Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Түркия: Украинада бейбіт келісімге қол жеткізуге жақын қалдық

Бүгiн, 03:40
freepik
Фото: freepik

Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Украинадағы қақтығыс мәселесін реттеу жөніндегі келіссөздердің қазіргі кезеңін бейбіт келісімге қол жеткізуге бұрынғыдан да жақын деп бағалады, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Бұл мәселе бойынша сансыз кездесулер, келіссөздер, онлайн-конференциялар және жеке кездесулер өткізілуде. Біз көшбасшылар деңгейінде де, өз деңгейімізде де тұрақты келіссөздер жүргізудеміз. Қорытындылай келе, осы күш-жігердің нәтижесінде қазір біз бейбіт келісімге бұрынғыдан да жақынбыз деп айта аламын. Әрине, бұл біз қалаған идеалға толық сәйкес келмесе де, қазіргі сәтте ең жақын деңгейде тұрғанымыз анық, – деді Фидан TRT телеарнасына берген сұхбатында.

Министр сондай-ақ Украинадағы шешімнің теориялық мерзімдері туралы сұраққа жауап берді, бірақ нақты уақыт кестесін атаған жоқ.

