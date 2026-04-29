Түркия шекарасында елеулі жер сілкінісі болды
Бүгiн 2026, 02:45
28 сәуір күні түстен кейін Түркия мен Армения шекарасында жер сілкінісі болды. Армения Республикасы Ішкі істер министрлігінің Сейсмикалық қорғау қызметінің мәліметі бойынша, Ереван мен Баку уақыты бойынша сағат 16:02-де 3,9 баллдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Oxu.Az сайтының хабарлауынша, жер сілкінісінің эпицентрі Карстан (Түркияның шығысындағы қала) солтүстікке қарай 43 км жерде болған.
Эпицентрі 10 км тереңдікте орналасқан. Эпицентрдегі жер сілкінісінің магнитудасы 5 баллды құрады. Гюмриде және көршілес ауылдарда MSK-64 шкаласы бойынша 2-3 балл болды.
Жер сілкінісінің күшін бағалау үшін Медведев-Спонхойер-Карник шкаласы (MSK-64) қолданылады. Бұл 12 баллдық шкала, мұнда әрбір нүкте нақты жер сілкінісінің күші мен сипаттамаларына сәйкес келеді.
