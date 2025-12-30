Түркия мен Сирия 2026 жылы энергетикалық келісімге қол қоюды жоспарлап отыр

Түркия 2026 жылы Сириямен теңіз жағалауындағы қайраңның әлеуетін барлауды қамтитын теңіз энергетикалық барлау туралы келісімге қол қоюды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Middle East Eye басылымы Түркияның энергетика министрі Алпарслан Байрактарға сілтеме жасай отырып, бұл жоспарлар GDH цифрлық платформасына берген сұхбатында жарияланғанын хабарлады. Ол Анкара мен Дамаск энергетикалық ынтымақтастық туралы негіздемелік келісімге қол қойғанын мәлімдеді.
Келесі қадам теңіздегі барлауды қамтитын бөлек келісім жасасу болады.
Біз 2026 жылы теңіздегі нақты келісімге қол қоюды жоспарлап отырмыз. Осыдан кейін біз осы аймақтың әлеуетін бағалау үшін сейсмикалық зерттеулер жүргізе аламыз, – деп атап өтті Байрактар.
Министр келісімге қол қою бұрғылау жұмыстарының автоматты түрде басталуын білдірмейтінін, керісінше теңіздегі энергетикалық барлау мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған қадам болатынын атап өтті.