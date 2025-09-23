Түркістанда тұрғындар әлеуметтік көмек алу үшін табысын жасырған

Түркістан облысында азаматтар мүліктері мен табысы бар отбасы мүшелерін жасырып, атаулы әлеуметтік көмек алған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Прокуратура органдары атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алу үшін азаматтардың өздерінің нақты табыстарын және жұмыс істейтін отбасы мүшелерінің санын жасырған фактілерін анықтады.
Атап айтқанда, Сарыағаш (11), Келес (6) және Мақтаарал (2) аудандарының тұрғындары табыстарын жасырғаны үшін мемлекет қаржысынан 4,2 млн теңгені заңсыз иемденген. Сонымен қатар, Келес ауданындағы 13 тұрғын өтініш беру кезінде отбасымен бірге тұратын мүшелерін әдейі жасырған, осылайша жиынтық табысты төмендетіп, кедейшілік шегінен аспауға тырысқан. Нәтижесінде олар 2,2 млн теңгені заңсыз алған, - деп хабарлады Түркістан облысы прокуратурасы.
Аталған факт бойынша уәкілетті органға прокурорлық қадағалау актісі енгізілді.
Еске салайық, бұған дейін Атырауда зейнетақыны шығарып, 15 автокөлік сатып алғандар әшкереленді.