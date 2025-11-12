Түркістанда мектеп оқушылары арасындағы жанжал өліммен аяқталды

Түркістан қаласындағы мектептердің бірінде 3 қараша күні 9-сынып оқушылары арасында болған жанжал қайғылы жағдайға ұласты. Бір оқушы сыныптасынан алған соққыдан көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ Otyrar.kz-ке сілтеме жасап.
Түркістан облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға орнына жедел-тергеу тобы барған. Алдын ала дерек бойынша, екі оқушы арасында кикілжің туындап, олардың бірі сыныптасын кеуде тұсынан ұрған. Салдарынан зардап шеккен жасөспірім сол жерде көз жұмған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдікті және оқиға кезінде болған барлық жасөспірімдер ұсталды. Тергеу барысы облыстық полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында, – делінген ведомство хабарламасында.
Құқық қорғау органдарының хабарлауынша, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ аудандық әкімдік жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға тиісті ұсыныс енгізілді.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.