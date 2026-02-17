Түркістанда жасөспірімнің ішінен 1 келіге жуық шаш шықты
Қыз бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Ота екі сағат елу минутқа созылды.
Түркістанда 15 жасар қыздың ішінен 1 келіге жуық шаш шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Түркістан қалалық балалар ауруханасында медицина тәжірибесінде сирек кездесетін әрі аса күрделі ота сәтті жүргізілді.
Он бес жастағы қыз бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Тексеру барысында асқазан қуысында ірі көлемді бөгде зат анықталған.
Дәрігерлер шұғыл шешім қабылдап, күрделі хирургиялық ота жасады. Нәтижесінде науқастың асқазанынан салмағы 900 грамм болатын шаш түйіні алынды. Ота екі сағат елу минутқа созылды. Хирургиялық бригада, анестезиологтар және орта медицина қызметкерлері бірлесе жұмыс істеп, отаны сәтті аяқтады. Қазіргі таңда науқастың жағдайы тұрақты, дәрігерлердің бақылауында, - деп хабарлады Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі.
Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайлар медицинада өте сирек кездеседі және дер кезінде көмек көрсетілмеген жағдайда ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда дәрігерлер бойжеткеннің асқазанынан шаштан түзілген түйінді алып шыққан болатын.
