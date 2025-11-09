Түркістан облысында жаңа өрт сөндіру бекеті ашылды

Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов Түркістан облысы Ордабасы ауданының Бөген ауылында жаңа өрт сөндіру пунктін ашты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл нысан ерікті өрт сөндіру құралымдар желісін дамытуға бағытталған «Ауыл құтқарушылары» бағдарламасы аясында құрылды. Ашылу рәсіміне облыс әкімі Нұралхан Көшеров, жергілікті билік өкілдері, ауыл тұрғындары мен меценаттар қатысты.
Жаңа пункт ТЖМ берген өрт сөндіру техникасымен, байланыс құралдарымен және тәулік бойы кезекшілік атқаруға арналған жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бөген, Кемер және Жеңіс ауылдарында тұратын шамамен сегіз мың тұрғынға қызмет көрсетуді жергілікті бюджет есебінен еңбекақы алатын еріктілер құрамындағы штат қамтамасыз етеді. Нысанды жабдықтауға аудандық мәслихат депутаты Әбілда Әлібеков айтарлықтай қолдау көрсеткен.
Мұндай құралымдар бүгінде шалғай елді мекендердің өзінде де құрылуда. Түркістан облысында 800-ден астам ауыл бар, біз олардың әрқайсысында өз өрт сөндіру пункті ашылуына ықпал ететін боламыз, — деп төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов атап өтті.
Оның айтуынша Төтенше жағдайлар министрлігі ерікті бөлімшелерді техникамен, байланыс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз ету жұмыстарын, сондай-ақ олардың материалдық-техникалық базасын жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып нығайту ісін жалғастыруда. Бұл өңірлердің төтенше жағдайларға дайындық деңгейін және ауыл халқының қауіпсіздігін арттырады.