Түркістан облысында зауыт аумағында өрт шықты

Өрт толық сөндірілді.

16 Қазан 2026, 23:55
АВТОР
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Скриншот 16 Қазан 2026, 23:55
16 Қазан 2026, 23:55
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Фото: Скриншот

Түркістан облысының Кентау қаласында зауыт аумағындағы сорғы станциясында өрт шықты.

Төтенше жағдай туралы хабарлама түскен соң оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері, «Ащысай» АҚ-ның ерікті өрт сөндірушілері және тиісті қызметтер жедел жетті.

Өрт сөндірушілердің мәліметінше, жеке тұрған сорғы станциясының ғимаратында трансформатор майының қалдықтары тұтанған.

Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

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