Түркістан облысында зауыт аумағында өрт шықты
Өрт толық сөндірілді.
16 Қазан 2026, 23:55
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16 Қазан 2026, 23:5516 Қазан 2026, 23:55
116Фото: Скриншот
Түркістан облысының Кентау қаласында зауыт аумағындағы сорғы станциясында өрт шықты.
Төтенше жағдай туралы хабарлама түскен соң оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері, «Ащысай» АҚ-ның ерікті өрт сөндірушілері және тиісті қызметтер жедел жетті.
Өрт сөндірушілердің мәліметінше, жеке тұрған сорғы станциясының ғимаратында трансформатор майының қалдықтары тұтанған.
Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
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