Түркістан облысында тауда адасып кеткен ер адам түнде құтқарылды
Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары түнгі құтқару операциясын жүргізіп, тауда адасып кеткен азаматты қауіпсіз жерге жеткізді.
Бүгiн 2026, 19:48
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Алматыда Қытай азаматтары көбейді: Экономикалық үрдіс пе, әлде саяси сигнал ма?
- Бала мамандықты өзі таңдай ма, әлде өмір оны бір бағытқа итермелей ме?
- Бразилияда өзін 12 жасар бала ретінде ұстаған 37 жастағы алаяқ әйел тұтқындалды
- Зеленскиймен жеке келіссөздер бейбіт шешімге әкелмейді – Путин
- Петропавлда 500 тонналық кран шығаратын зауыт ашылады