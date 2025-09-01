Тұрғындар алаңдаулы: Риддерде аюлар қала көшелерін кезіп жүр

Риддер қаласының тұрғындары соңғы күндері қала көшелерінде аюлардың жүргенін хабарлап жатыр. Жыртқыштар алдымен Екінші ауданда көрінсе, кейін Бесінші шағын ауданнан байқалған, тіпті Төртінші ауданға дейін жеткен. Оқиға куәгерлері түсірген фотосуреттер мен бейнелер әлеуметтік желілерде тарап, тұрғындардың қатты алаңдауына себеп болды, деп хабарлайды BAQ.KZ ridder.city Instagram парақшасына сілтеме жасап.
Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайдың бірнеше себебі болуы мүмкін: ормандағы азық-түліктің азаюы, климаттың өзгеруі немесе адамның табиғи ортаға белсенді араласуы. Әдетте аюлар тау бөктері мен орманды алқаптарды мекендейді, алайда олардың тұрғын үйлерге жақындай бастауы табиғат пен адам арасындағы шекараның әлсіреп бара жатқанын көрсетеді.
Риддерде мұндай жағдайлар бұрын да тіркелген, себебі аймақ аюлар дәстүрлі түрде мекендейтін қалың ормандармен қоршалған. Дегенмен, тұрғын аудандардағы олардың белсенді қозғалысы алғаш рет ерекше байқалып отыр. Қала тұрғындары алаңдаушылық білдіруде: ата-аналар балаларын жалғыз жіберуден қорқып, жүргізушілер түнгі сапардан бас тартуда. Қарт адамдар да үйден мүмкіндігінше шықпауға тырысуда, - делінген жазбада.
Жергілікті билік пен құқық қорғау органдары жағдайдан хабардар. Полиция мен жануарлар дүниесін қорғау қызметі халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылданып жатқанын мәлімдеді.