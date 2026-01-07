Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тұрғын үй порталында жаңа сервис іске қосылды

Бүгiн, 08:45
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы жаңа сервисті енгізді – ол Тұрғын үй порталы платформасындағы ҚТК клиенттеріне арналған iDos чат-боты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

IDos чат-боты ҚТК клиенттері үшін жалға берілетін тұрғын үй, коммуналдық қызметтер, үйді жөндеу және басқару сұрақтарына жауап беруге көмектеседі.

  • Қарызды мерзімінен бұрын қалай өтеуге болады?
  • МИБты қалай құруға болады?
  • Күрделі жөндеу қалай жүргізіледі?
  • Жөндеу жұмыстарының түрін қалай анықтауға болады?
  •  

Осы сұрақтарға www.homeportal.kz сайтының тақырыбында және жеке кабинеттің бүйір мәзірінде "Жеке тұлғаларға" бөлімінде орын алған iDos жауап беруге көмектеседі. Қазіргі уақытта чат-бот бета нұсқасында қолжетімді және біз оның функционалын дамытуды жалғастырып, сіздердің пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызға алғыс білдіреміз, – деп жазылған хабарламада.

Сұрақтар туындаған жағдайда, сондай-ақ сервисті жақсарту бойынша ұсыныстар мен түсініктемелер үшін клиенттер +7 (7172) 79 75 75 нөмірі бойынша колл-орталыққа жүгіне алады не өтінішті hphelpdesk@khc.kz электрондық поштасына жібере алады.

