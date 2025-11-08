Тұмау және ЖРВИ: Астанада эпидахуал қандай?

Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева елордадағы жедел респираторлық вирустық инфекция мен тұмаудың таралу жағдайына қатысты соңғы мәліметті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Департаменттің дерегінше, 2025 жылдың 2 қазанынан бастап жаңа эпидемиологиялық маусым аясында қалада 27 469 ЖРВИ жағдайы анықталған. Бұл көрсеткіш 100 мың тұрғынға шаққанда 1 796,8-ді құрайды және өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 5 пайызға төмен.
Сырқаттанғандардың басым бөлігі – 14 жасқа дейінгі балалар. Олардың үлесі 61 пайыз немесе 16 624 жағдай. Соның ішінде 920 бала – бір жасқа толмағандар, - деп атап өтті елорданың бас санитар дәрігері.
Маусым басталғалы 982 адам "ЖРВИ/тұмау" диагнозымен ауруханаға жатқызылған. Ауруханаға жатқызылғандардың арасында:
- 76 жүкті әйел (8%)
- 356 бір жасқа дейінгі бала (36%)
23 қыркүйектен бастап алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында тұмауға қарсы тегін екпе егу жүріп жатыр. Вакцинация жергілікті бюджет есебінен жүргізілуде. Осы мақсатта Ресейде өндірілген"Гриппол+" препаратының 145 000 дозасы сатып алынған.
30 қазанға дейін жалпы 134 977 астаналық екпе алған. Бұл – қала халқының 8,83 пайызын құрайды. Оның ішінде 134 077 адам вакцинаны бюджет есебінен қабылдаған.
Тәуекел топтарындағы қамту деңгейі 98 пайыз: жоспарланған 144 500 адамның 72 705-і егілген. Бұдан бөлек, жұмыс берушілердің қаржысы есебінен 9 000 ересек тұрғын вакцинациядан өтті.
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2025 жылғы 22 тамыздағы №6 қаулысына сәйкес, департамент тұрғындарға сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.
Ұсыныстар тізімі:
- ауру белгілері пайда болса, емханадағы сүзгі кабинеттеріне уақытылы бару;
- науқастар көбейген кезде көпшілік орындарға баруды шектеу;
- ЖРВИ белгілері кезінде медициналық маска пайдалану;
- ауырған балаларды мектепке және балабақшаға жібермеу;
- үй-жайды желдетіп, жиі қолданылатын беттерді дезинфекциялау, қол гигиенасын сақтау.
Айгүл Шағалтаеваның мәлімдеуінше, департамент эпидемиологиялық ахуалды күнделікті бақылауда ұстап отыр. Ол тұрғындарды өз денсаулығына және айналасындағылардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырды.