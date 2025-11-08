Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тұмау және ЖРВИ: Астанада эпидахуал қандай?

Бүгiн, 12:13
199
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева елордадағы жедел респираторлық вирустық инфекция мен тұмаудың таралу жағдайына қатысты соңғы мәліметті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Департаменттің дерегінше, 2025 жылдың 2 қазанынан бастап жаңа эпидемиологиялық маусым аясында қалада 27 469 ЖРВИ жағдайы анықталған. Бұл көрсеткіш 100 мың тұрғынға шаққанда 1 796,8-ді құрайды және өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 5 пайызға төмен.

Сырқаттанғандардың басым бөлігі – 14 жасқа дейінгі балалар. Олардың үлесі 61 пайыз немесе 16 624 жағдай. Соның ішінде 920 бала – бір жасқа толмағандар, - деп атап өтті елорданың бас санитар дәрігері.

Маусым басталғалы 982 адам "ЖРВИ/тұмау" диагнозымен ауруханаға жатқызылған. Ауруханаға жатқызылғандардың арасында:

  • 76 жүкті әйел (8%)
  • 356 бір жасқа дейінгі бала (36%)

23 қыркүйектен бастап алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында тұмауға қарсы тегін екпе егу жүріп жатыр. Вакцинация жергілікті бюджет есебінен жүргізілуде. Осы мақсатта Ресейде өндірілген"Гриппол+" препаратының 145 000 дозасы сатып алынған.

30 қазанға дейін жалпы 134 977 астаналық екпе алған. Бұл – қала халқының 8,83 пайызын құрайды. Оның ішінде 134 077 адам вакцинаны бюджет есебінен қабылдаған.

Тәуекел топтарындағы қамту деңгейі 98 пайыз: жоспарланған 144 500 адамның 72 705-і егілген. Бұдан бөлек, жұмыс берушілердің қаржысы есебінен 9 000 ересек тұрғын вакцинациядан өтті.

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2025 жылғы 22 тамыздағы №6 қаулысына сәйкес, департамент тұрғындарға сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.

Ұсыныстар тізімі:

  • ауру белгілері пайда болса, емханадағы сүзгі кабинеттеріне уақытылы бару;
  • науқастар көбейген кезде көпшілік орындарға баруды шектеу;
  • ЖРВИ белгілері кезінде медициналық маска пайдалану;
  • ауырған балаларды мектепке және балабақшаға жібермеу;
  • үй-жайды желдетіп, жиі қолданылатын беттерді дезинфекциялау, қол гигиенасын сақтау.

Айгүл Шағалтаеваның мәлімдеуінше, департамент эпидемиологиялық ахуалды күнделікті бақылауда ұстап отыр. Ол тұрғындарды өз денсаулығына және айналасындағылардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Павлодарда құлаған мектеп ғимаратының астынан адамның мәйіті табылды
Келесі жаңалық
ЕО Ресей азаматтарына арналған виза тәртібін қатаңдатты
Өзгелердің жаңалығы