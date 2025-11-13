Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тұмау өрши бастады: Биыл балалар арасында жағдайлар артқан

Бүгiн, 15:10
390
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Қазақстанда тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандарын саны артқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова мәлімдеді.

Айтуынша, жыл сайын елімізде 4 млн-ға дейін ЖРВИ және 2 мыңға дейін тұмау жағдайлары тіркеледі. Бұл қалыпты жағдай деп отыр.

Ел аумағындағы ЖРВИ мен тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай күзгі-қысқы кезеңге тән эпидемиологиялық процестің шеңберінде дамуда. Биылғы жылдың қыркүйегінен бастап 1 278 745 ЖРВИ жағдайы тіркелді. Бұл 2024-2025 эпидемиялық маусымының осы кезеңімен салыстырғанда 19%-ға 14 жасқа дейінгі балалар арасында 848 761 жағдай тіркелді, - деп атап өтті бас санитар дәрігер.

Айта кетерлігі, биыл 30 қазан мен 5 қараша аралығында республикада 150 605 ЖРВИ жағдайы тіркелген.

Эпидемиялық маусымның басынан бері А (H3N2) типіндегі грипптің 304 зертханалық расталған жағдайы тіркелді. 14 жасқа дейінгі балалар арасында 173 жағдай тіркелді. Биыл тұмау циркуляциясы өткен эпидемиялық маусымға қарағанда ертерек басталғанын айта кету керек. А (H3N2) тұмау вирусы – жаңа штамм емес, жыл сайын айналымда болатын А тұмауының маусымдық субтипі. H3N2 қоздырған аурулар әдетте әр эпидемиялық маусымда кездеседі және тұмаудың әдеттегі симптомдарымен бір келеді, - деп түсіндірді Сархат Бейсенова.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, мамандар оқушылар онлайн сабаққа қашан көшетінін түсіндірді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жерде жатқан ақшаны көтерген бала саусақтарынан айырылды
Келесі жаңалық
Солтүстік Қазақстанда тағы бір фермер қаза тапты: ер адам өз-өзіне оқ атқан
Өзгелердің жаңалығы