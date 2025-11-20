Тұмау маусымы: Алматыда әзірге шектеулер енгізілмейді

Алматыда ЖРВИ өсіміне байланысты ешқандай қосымша шектеу енгізу жоспарда жоқ. Қала әкімдігі мектептердің оқу режимі бұрынғыдай жалғасатынын мәлімдеді.
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің дерегінше, қаладағы жедел респираторлық вирустық инфекциялар бойынша эпиджағдай тұрақты, бақылау деңгейінен асқан жоқ.
Қазіргі уақытта Алматыда А/H3N2 “гонконг тұмауы” вирусының 13 жағдайы зертханалық түрде расталған.
А/H3N2 типіндегі тұмаудың 13 жағдайы тіркелді. Негізінен ауру вакцина алмағандар арасында тарауда: олардың 12-сі – жүкті әйелдер (92,3%), 1 жағдай – әскери қызметші. Барлық науқастарға ем тағайындалды, жағдайы қанағаттанарлық, – деді Алматы департамент басшысының орынбасары Әсел Қалыкова.
ЖРВИ бойынша жалпы жағдай
45 апта ішінде қалада 23 786 ЖРВИ жағдайы тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 18,7% көп (18 877 жағдай). Алдыңғы аптамен салыстырғанда да өсім 18,9% (19 288 жағдай). Аурулардың 63,4% – балалар (15 069 жағдай).
Госпитализация
ЖРВИ бойынша – 519 адам ауруханаға түсті, оның ішінде 64 жүкті әйел, 1 жасқа дейінгі 66 бала. Ал пневмониямен – 79 пациент жатқызылды, оның ішінде 1 жүкті әйел, 14 жасқа дейінгі 18 бала, соның 5-і –бір жасқа толмаған.