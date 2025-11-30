Қазақстанның соңғы жаңалықтары
"Тұман, қатты жел". 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Бүгiн, 03:48
unsplash.com
Фото: unsplash.com

"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылғы 30 қарашаға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Болжамға сәйкес, антициклон ҚР аумағының басым бөлігіне әсер етіп, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Тек еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі.

Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, желдің екпін алатыны болжанады.

