Тұман, көктайғақ: Бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды

Елдің бірнеше өңірінде тұман, көктайғақ және желдің күшеюі болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Абай облысында оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні батыста, оңтүстікте және орталықта 15–20 м/с болады.
Ақмола облысында түнде және таңертең солтүстік пен шығыста көктайғақ күтіледі. Батыста, солтүстікте және шығыста тұман түседі. Түнде және таңертең солтүстік пен шығыста желдің екпіні 15–20 м/с, жел бағыты оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады.
Ақтөбе облысында түнде және таңертең солтүстік, батыс және орталық өңірлерде тұман күтіледі. Ақтөбеде де түнде және таңертең тұман болады.
Атырау облысында түнде және таңертең батыс, солтүстік, оңтүстік және шығыс бөліктерде тұман күтіледі. Атырауда да түнде және таңертең тұман түседі.
Шығыс Қазақстан облысында түнде және таңертең оңтүстікте тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, шығыс, оңтүстік және орталықта екпіні 15–20 м/с.
Жетісу облысында Алакөл көлдері маңында шығыстан соққан желдің жылдамдығы 15–20 м/с, екпіні 23–28 м/с.
Батыс Қазақстан облысында солтүстік, оңтүстік және шығыста тұман түседі. Оралда түнде және таңертең тұман болады.
Қостанай облысында түнде солтүстік және шығыста жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, бұрқасын және көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең батыс, солтүстік және шығыста тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, түнде солтүстік пен шығыста екпіні 15–20 м/с. Қостанайда түнде көктайғақ, түнде және таңертең тұман болжанады.
Қызылорда облысының орталығында тұман күтіледі.
Маңғыстау облысында солтүстік, оңтүстік және орталықта тұман болады.
Павлодар облысында таңертең және күндіз солтүстікте көктайғақ күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде батыс және солтүстікте көктайғақ, түнде және таңертең батыс пен солтүстікте тұман күтіледі. Петропавлда түнде көктайғақ болады.
Түркістан облысының солтүстігінде және таулы аудандарында тұман түседі.
Ұлытау облысында түнде және таңертең солтүстікте тұман күтіледі.