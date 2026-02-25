Тұман, көктайғақ: 14 облыста дауылды ескерту жарияланды
Бірнеше өңірде жел күшейіп, боран соғады.
Бүгін, 25 ақпанда Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Батыс Қазақстан облысында батыс, солтүстік және оңтүстік аймақтарда тұман күтіледі, ал Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Абай облысының орталығында тұман болады, жел солтүстік-шығыстан соғып, оңтүстікте екпіні 15-20 м/с жетеді, Семейде түнде және таңертең тұман болады.
Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында қарлы боран күтіледі, жел шығыс және солтүстік-шығыс бағытында 15-20 м/с.
Алматы облысының таулы аудандарында кейде тұман мен көктайғақ болады, жел солтүстік-шығысқа соғып, екпіні 15-20 м/с жетеді, ал Алматы қаласында және Қонаевта да кейде тұман мен көктайғақ күтіледі.
Жетісу облысында солтүстік-шығыс жел соғып, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с болады.
Жамбыл облысының оңтүстік-батыс, шығыс және таулы аудандарында көктайғақ болады, кейде тұман болады, жел солтүстік-шығыстан және оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-28 м/с жетеді, Таразда кейде тұман мен көктайғақ болады.
Қарағанды облысының батыс, солтүстік және оңтүстігінде тұман күтіледі, жел солтүстік-шығыстан соғып, екпіні 15-20 м/с болады.
Қостанай облысының батыс, шығыс және оңтүстігінде тұман болады.
Қызылорда облысының оңтүстігінде көктайғақ, күндіз жауын-шашын (жаңбыр мен қар) және боран күтіледі, ал орталық және шығыс аймақтарда қатты жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болады, күндіз жел екпіні 25 м/с жетеді.
Маңғыстау облысының оңтүстік, шығыс және орталық аймақтарында көктайғақ болады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде аздаған қар және төмен қарлы боран күтіледі, ал батыс және оңтүстік аймақтарда тұман болады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстік, шығыс және оңтүстік аймақтарында тұман болады, Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түркістан облысының таулы аймақтарында жаңбыр жауады, кейде тұман болады, жел солтүстік-шығысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с жетеді. Шымкентте түнде және күннің соңында жаңбыр жауады, кейде тұман болады, жел солтүстік-шығысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с болады.
