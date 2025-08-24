Тұман, бұршақ: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 25 тамызда Қазақстанның 16 облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Батыс Қазақстан облысында күндіз қатты жаңбыр мен бұршақ жауып, дауыл тұрады деп күтілуде. Сондай-ақ найзағай ойнап, желдің екпіні 20 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Орал қаласында да осындай жағдай болжанып отыр.
Түркістан облысында шаңды дауыл соғады. Облыстың солтүстік-шығысы мен батысында, таулы аймақтарында жел 15-20 м/с дейін күшейеді. Шымкент пен Түркістан қалаларында да төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында ауа температурасы күндіз 31-36 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық күтілуде. Батыс пен солтүстікте бұршақ жауып, дауыл тұруы ықтимал. Облыстың шығысында шаңды дауыл болжанған.
Шығыс Қазақстан, Абай, Ақмола, Павлодар, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында түнде және таңертең тұман түсіп, көріну қашықтығы төмендейді. Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін.
Жамбыл, Алматы, Қарағанды және Ұлытау облыстарында төтенше өрт қаупі сақталып отыр. Әсіресе, Қарағандының оңтүстігінде және Алматы облысының бірқатар аймақтарында жағдай күрделі.
Алматы қаласы мен Қонаевта да өрт қаупі жоғары деңгейде. Осыған байланысты қала тұрғындарына ашық от пайдаланбау, орманда абай болу және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау ескертілді.
Метеорологтардың мәліметінше, мұндай құбылыстар тамыз айының соңғы онкүндігінде жиі қайталанады. Сондықтан төтенше жағдай қызметі халыққа барынша сақ болуды, мүмкіндігінше алыс сапарға шықпауға кеңес беріп отыр.