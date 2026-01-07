Тұман, боран, көктайғақ: 15 өңірде дауылды ескерту жарияланды

«Қазгидромет» РМК ертең, 8 қаңтарда Қазақстанның бірқатар өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялады. Ескерту Астана, Алматы, Шымкент қалаларын және елдің 15 өңірін қамтиды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамынша, көптеген аймақтарда тұман, қар, көктайғақ пен боран күтіледі. Алматы және Астана қалаларында түнде және таңертең тұман түседі. Шымкентте кей уақытта тұман байқалады. Алматы облысының оңтүстігі мен таулы аймақтарында тұман болып, батысы мен шығысында желдің жылдамдығы 15-20 м/с-қа дейін күшейеді.
Атырау, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында тұман мен көктайғақ күтіледі, кей өңірлерде жел екпіні 20-25 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Солтүстік, Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар, Қостанай облыстарында қар жауып, боран соғады. Кейбір өңірлерде төменгі боран мен көрінудің нашарлауы ықтимал.
Синоптиктер ауа райының қолайсыздығына байланысты тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға, алыс жолға шықпауға және жол қозғалысы кезінде аса мұқият болуға шақырады.