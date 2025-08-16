Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Цинциннати турнирі: Елена Рыбакина әлемнің 1-ракеткасын ұтты

Бүгiн, 21:00
57
Бөлісу:
Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина Цинциннати (АҚШ) WTA 1000 турнирінің жартылай финалына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 1-ракеткасы, беларусьтік Арина Соболенконың ұтты.

Бірінші партияда Елена бет қаратпады - 6:1. Екінші сетті жеңіспен түйіндеді - 6:4.

Бір сағат 15 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 11 эйс жасап, 5 брейк-пойнттың үшеуін құр жібермеді.

Елена Рыбакина финалға шығу үшін әлемнің 3-ракеткасы, Польша өкілі Ига Швентекпен ойнайды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алжирде автобус көпірден құлап, 18 адам көз жұмды
Өзгелердің жаңалығы