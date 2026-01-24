Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Трамптың сөздері НАТО одақтастарының наразылығын тудырды

Бүгiн, 03:40
270
Mandel Ngan/AFP/Getty Images
Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

АҚШ президенті Дональд Трамп Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда НАТО одақтастарының АҚШ-қа қажет сәтте көмектесетініне күмән келтірді. Ол Альянс әскерлері Ауғанстандағы майдан шебінен «сәл алыстап кетті» деп мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN-ге сілтеме жасап.

Трамптың сөздері НАТО одақтастарының наразылығын тудырды. Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер оның пікірлерін «қорлайтын және ашуланшақ» деп бағалап, кешірім сұрауды ұсынды. Дания мен басқа да одақтастардың әскери қызметшілері Ауғанстанда АҚШ-пен бірге шайқасқанына қарамастан, Трамп олардың үлесін төмендеткені сынға алынды.

NATO Бас хатшысы Марк Рютте Трамптың сөздеріне жауап ретінде одақтастардың шын мәнінде АҚШ-қа қолдау көрсеткенін және олардың құрбандықтары елеусіз қалмауы керегін айтты.

