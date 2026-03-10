Трамптың әр сөзі мұнай бағасын шайқалтып жатыр
Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 120 долларға дейін күрт қымбаттаған.
АҚШ президенті Дональд Трамп Ирандағы соғыс жақын арада аяқталуы мүмкін екенін айтты. Бұл мәлімдеме Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 120 долларға дейін күрт қымбаттаған тұста жасалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі BBC-ге сілтеме жасап.
Трамптың айтуынша, негізгі әскери нысандарға соққы берілген, ал операция жоспарланған мерзімнен жылдам жүріп жатыр. Осы сөздерден кейін мұнай бағасы уақытша төмендеп, барреліне 90 доллардан төмен түсті. Алайда сейсенбі күні таңертең баға қайта өсіп, 93 доллар деңгейіне жетті. Бұл 28 ақпанда қақтығыс басталған кездегі көрсеткіштен шамамен 20 долларға жоғары.
АҚШ президенті мен оның әкімшілігі Иранға қарсы АҚШ пен Израильдің бірлескен әскери операциясына қатысты осы уақытқа дейін бір-біріне қайшы мәлімдемелер жасап келеді. Операцияның оныншы күні одақтастарды алаңдатып, әлемдік нарықтарды тұрақсыздандырған науқанның нақты мақсаттары мен мерзіміне қатысты түсініксіздік бар екенін көрсетті.
Дүйсенбі күні таңертең Brent маркалы мұнай бағасы соңғы төрт жылдағы ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін, Трамп журналистермен байланысқа шығып, жағдайға қатысты пікір білдіре бастады.
Егер бірнеше күн бұрын ол Ираннан «шартсыз капитуляцияны» талап еткен болса, енді CBS News арнасына берген сұхбатында соғыс «іс жүзінде аяқталуға жақын» екенін айтты.
Біз жоспардан едәуір алға шықтық, – дейді АҚШ президенті.
Алайда Трамп нақты мәлімет сұралғанда да пікірін анық жеткізе алмады. Мысалы, мұнай бағасының күрт өсуі туралы сұраққа жауап бергенде ол New York Post тілшісіне:
Менің бәріне арналған жоспарым бар. Бәріне жоспар бар. Сіздер өте риза боласыздар, – деп жауап берді.
Бұл мәлімдемелерден кейін қор нарықтары өсім көрсетті. Ал сол күні барреліне 120 долларға дейін көтерілген мұнай бағасы кейін 90 доллардан төмен түсті.
