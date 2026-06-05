Трампқа қарсы тосқауыл: Өкілдер палатасы Ирандағы әскери операцияларды шектеуді қолдады
Енді Конгресс ресми түрде соғыс жарияламаса немесе әскери күш қолдануға арнайы рұқсат бермесе, президент Ирандағы әскери іс-қимылдарды тоқтатып, америкалық күштерді шығаруға міндеттеледі.
АҚШ Конгресінің Өкілдер палатасы президент Donald Trump әкімшілігінің Иранға қатысты әскери әрекеттерін шектеуге бағытталған қарарды қабылдады. Құжатты 215 конгрессмен қолдап, 208 депутат қарсы дауыс берді. Демократтарға төрт республикашыл заң шығарушы қосылған.
Қарарға сәйкес, егер Конгресс ресми түрде соғыс жарияламаса немесе әскери күш қолдануға арнайы рұқсат бермесе, президент Ирандағы әскери іс-қимылдарды тоқтатып, америкалық күштерді шығаруға міндеттеледі.
Алайда құжаттың заңды күшіне енуі үшін оны АҚШ Сенаты да мақұлдауы қажет. Сарапшылардың пікірінше, қарар қабылданған күннің өзінде оның конституциялық мәртебесі төңірегінде дау туындауы мүмкін.
Өз кезегінде Трамп дауыс беруді «патриоттыққа жат қадам» деп атап, мұндай шешімнің Иранмен келіссөздер жүріп жатқан кезеңде қабылданғанын сынға алды.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ пен Иран бір-бірінің әскери нысандарына соққы жасағанын мәлімдеген болатын. Иранның Islamic Revolutionary Guard Corps АҚШ базаларына зымырандар мен дрондар арқылы шабуыл жасағанын хабарласа, америкалық тарап ирандық әуе шабуылдарының тойтарылғанын және Иран аумағындағы нысандарға соққы жасалғанын мәлімдеген.
Ең оқылған:
- Қоқыстың жанындағы пакеттен табылған баланың есімі қойылды
- Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек заңнамасын жетілдіруге қатысты түзетулерге қол қойды
- «Иттің үйшігінде ұйықтап, тезек араласқан нан жеген»: Балаларды қорлағандар сотталды
- Қазақстанда зейнетақы өсе ме: Еңбек министрлігі жауап берді
- Ақмола облысындағы жасөспірім өлімінен кейін депутат көкпар ережелерін қатаңдатуды талап етті