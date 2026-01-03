Трамп Венесуэладағы нысандарға соққы беруге бұйрық берді - CBS News

АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла аумағындағы нысандарға, оның ішінде әскери объектілерге соққы беру туралы бұйрық берген, деп хабарлайды BAQ.KZ CBS News басылымына сілтеме жасап.
Айта кетейік, Венесуэланың астанасы Каракаста кемінде жеті жарылыстың дыбысы естілген. Al Jazeera тілшісі Люсия Ньюманның айтуынша, АҚШ-пен қарым-қатынастың шиеленісуі аясында Каракаста жарылыстар болып, қалың түтін көтерілген.
Al Jazeera телеарнасы алған бейнежазбада сенбі күні таңға жуық Каракастағы су айдынының маңында орналасқан ғимараттан от шарлары мен қою түтіннің көтерілгені көрінеді.
Ньюманның мәліметінше, жарылыс Каракастағы басты әскери база саналатын Форт-Тиуна маңында немесе оның айналасында болған.
CBS News тағы да президент Трамптың Венесуэла аумағындағы нысандарға, соның ішінде әскери объектілерге соққы беруге бұйрық бергенін хабарлады.
Соққылар АҚШ-тың өңірдегі әскери қатысуын бірнеше ай бойы күшейткеннен кейін жасалған. Кариб теңізіне «USS Gerald R. Ford» әуе тасымалдаушы кемесі мен өзге де бірқатар әскери кемелер орналастырылған. Венесуэла билігі АҚШ-тың ел аумағына жасаған соққыларын айыптап, олардың Каракастың азаматтық және әскери аудандарына, сондай-ақ Миранда, Арагуа және Ла-Гуайра штаттарына әсер еткенін мәлімдеді.
Бұл әрекет БҰҰ Жарғысының, әсіресе мемлекеттердің егемендігін, құқықтық теңдігін және күш қолдануға тыйым салуды бекітетін 1 және 2-баптарының өрескел бұзылуы болып табылады. Мұндай агрессия халықаралық бейбітшілік пен тұрақтылыққа, әсіресе Латын Америкасы мен Кариб өңірінде, зор қатер төндіреді және миллиондаған адамның өміріне елеулі қауіп тудырады, - делінген Венесуэланың ресми мәлімдемесінде.
Венесуэла президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай жариялады.
Сондай-ақ ол Ұлттың жан-жақты қорғанысы жөніндегі қолбасшылықты және елдің барлық штаттары мен муниципалитеттерінде жан-жақты қорғаныс құрылымдарын шұғыл түрде орналастыруды тапсырды.
Ресми Каракас БҰҰ Жарғысының 51-бабына сәйкес, Венесуэла өз халқын, аумағын және тәуелсіздігін қорғау үшін заңды өзін-өзі қорғау құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.
Куба президенті Мигель Диас-Канель Бермудес әлеуметтік желідегі жазбасында өз елінің «АҚШ-тың қылмыстық шабуылын» айыптайтынын айтты.
Куба АҚШ-тың Венесуэлаға жасаған қылмыстық шабуылын айыптайды және халықаралық қауымдастықты шұғыл түрде әрекет етуге шақырады. Бұл — ержүрек венесуэлалық халыққа және біздің Америкаға қарсы мемлекеттік терроризм, - деді Куба президенті Мигель Диас-Канель.
Соңғы апталарда АҚШ Венесуэла жағалауында екі мұнай танкерін тәркілеп, әкімшілік мәлімдеуінше, есірткі тасымалдаған 30-дан астам кемеге жойқын соққы берген. Сонымен қатар президент Трамп "олар есірткі тиеп жатқан айлақ" деп атаған нысанға да соққы жасалған.
Трамп әкімшілігі Мадуроны есірткі саудасымен айналысады және террористік ұйым деп танылған топтармен байланысы бар деп айыптады. Ал Мадуро бұл айыптауларды жоққа шығарады.
Венесуэла президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай жариялады.
Сондай-ақ Колумбия Венесуэладағы жағдайға байланысты БҰҰ-ның шұғыл отырысын өткізуге шақырды.