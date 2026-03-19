Трамп Тоқаевқа хат жолдады
Америка көшбасшысы ақпан айында Вашингтонда өткен Бейбітшілік кеңесінің алғашқы жиыны аясындағы Қазақстан Президентімен кездесуді ықыласпен еске алды.
Бүгiн 2026, 12:02
БӨЛІСУ
219Фото: Ақорда
Бұл жайлы Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияров жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құрама Штаттардың Президенті Мемлекет басшысын Бейбітшілік кеңесінің келесі отырысында және жыл соңына қарай Майамиде өтетін G20 саммитінде күтетінін жеткізді.