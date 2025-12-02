АҚШ президенті Дональд Трамп Сирия үкіметінің жұмысын жоғары бағалап, Сирия мен Израиль арасындағы бейбіт өмір сүруге үміт білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ Интерфаксқа сілтеме жасай отырып.
Truth Social әлеуметтік желі платформасындағы жазбасында ол Америка Құрама Штаттары Сирия басшылығының жұмысына риза екенін және елді дамытуға бағытталған күш-жігерін қолдауға дайын екенін атап өтті.
Трамп Сирия мен Израиль арасындағы ашық диалогтың маңыздылығын атап өтті және Сирияның жаңа президенті Ахмед әл-Шарааның елдер арасында ұзақ мерзімді және гүлденген қарым-қатынастарды орнатуға қосқан үлесін атап өтті.
Сонымен қатар, ол жағдайдың жақсаруына ықпал еткен факторлардың бірі өзі бастамашылық еткен Дамаскке қарсы санкциялардың алынып тасталуы болғанын атап өтті және қазіргі көшбасшы елді гүлдендіре алады деп санай отырып, Сирияның дамуын қолдауға дайын екенін білдірді.