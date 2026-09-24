Трамп Си Цзиньпинді ұшақ трапынан өзі қарсы алды
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон маңындағы Эндрюс әскери-әуе базасында Қытай төрағасы Си Цзиньпинді ұшақ трапынан өзі қарсы алды. Бұл АҚШ президенттері 60 жылдан астам уақыт бойы ұстанып келген дипломатиялық протоколдан өзгеше шешім болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
rbc.ru хабарлауынша, Си Цзиньпин 23 қыркүйекте АҚШ-қа мемлекеттік сапармен келді. Қытай көшбасшысының келу рәсімін Ақ үй тікелей эфирде көрсетті.
Ақ үйдің баспасөз пулындағы мәліметке сәйкес, Си Цзиньпин мінген ұшақ Астана уақытымен 24 қыркүйек сағат 04:39-да Вашингтон маңындағы Эндрюс бірлескен базасына қонды.
Ұшақ трапына дейін қызыл кілем төселіп, оның бойына салтанатты киімдегі америкалық әскери қызметшілер сап түзеді.
Әуе алаңына сондай-ақ алты F-16 және алты F-22 жойғыш ұшағы орналастырылды. Ұшақтан түскеннен кейін Си Цзиньпин Дональд Трамппен бірге қызыл кілеммен жүріп өтті. Екі елдің тулары қоршаған жерде көшбасшылар тоқтаған соң, АҚШ Әскери-әуе күштерінің оркестрі артиллериялық салютпен қатар мемлекеттік әнұранды орындады.
Олардың үстінен екі B-1 ұшағы ұшып өтті.
Салтанатты рәсімнен кейін Трамп Си Цзиньпин көлікке отырғанша күтіп, содан соң өзі президенттік лимузинге отырды. Екі көшбасшы Marine One тікұшағына бет алды.
Трамптың Қытай төрағасын әуежайда өзі қарсы алуы 60 жылдан астам уақыт бойы қалыптасқан дипломатиялық протоколдан өзгеше болды. Қалыптасқан тәжірибеге сәйкес, АҚШ президенті шетелдік көшбасшыларды әдетте әскери базаға ұшып келгеннен кейін тікелей өзі қарсы алмайды.
Мұндай соңғы жағдай 1962 жылы болған. Сол кезде АҚШ президенті Джон Кеннеди Ұлыбритания премьер-министрі Гарольд Макмилланды әскери базадағы ұшу-қону жолағында қарсы алған.
Financial Times басылымының жазуынша, мұндай қабылдау Трамптың Қытай көшбасшысына деген ерекше құрметін көрсетуі тиіс болған. Сонымен қатар Си Цзиньпин мамыр айында АҚШ президентінің Қытайға сапары кезінде Трампты әуежайдан қарсы алмаған.
Си Цзиньпин АҚШ-та 23-25 қыркүйек аралығында болады. Бұл – Қытай көшбасшысының он жылдан астам уақыттан кейінгі АҚШ-қа алғашқы мемлекеттік сапары.
The Wall Street Journal мәліметінше, сапар алдында Вашингтон мен Бейжің бірнеше апта бойы оның мәртебесін талқылаған. Нәтижесінде америкалық тарап сапарға дипломатиялық тұрғыдан ең жоғары мәртебе беруге келіскен.
Трамп пен Си Цзиньпиннің негізгі келіссөздері 24 қыркүйекке жоспарланған. Тараптар тарифтік бітімді ұзарту, сауда, аса маңызды минералдар жеткізілімі және жасанды интеллектіні қолдану мәселелерін талқыламақ.
Сонымен қатар Трамп Си Цзиньпинмен Иран төңірегіндегі жағдайды талқылауды көздеп отыр. Ал Қытай төрағасы Тайвань мәселесін және АҚШ-тың аралға қару-жарақ жеткізуін көтермек.
Ең оқылған:
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды