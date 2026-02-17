Трамп: Сауд Арабиясы мен БАӘ арасындағы дауды оңай шеше аламын
Екі ел арасындағы қатынастар Йемендегі жағдайдың шиеленісуіне байланысты күрделене түсті.
АҚШ президенті Дональд Трамп Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері (БАӘ) арасындағы келіспеушіліктерді реттеуге қатыса алатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Флоридадан Вашингтонға ұшу кезінде журналистер Трамптан Таяу Шығыстағы екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға араласып жатқан-жатпағанын сұраған.
«Жоқ, мен онымен айналысып жатқан жоқпын», – деді Трамп.
Сонымен бірге ол қажет болған жағдайда бұл мәселені шеше алатынын жеткізді.
«Мен істей алар едім. Мұны өте оңай шеше аламын. Олардың келіспеушіліктері бар, біз оны оңай реттей аламыз», – деп қосты АҚШ президенті.
Сауд Арабиясы мен БАӘ арасындағы қатынастар 2025 жылдың желтоқсанында Йемендегі жағдайдың шиеленісуіне байланысты күрделене түсті. БАӘ қолдайтын Оңтүстік өтпелі кеңес Шығыс Хадрамаут пен Эль-Махра провинцияларына бақылау орнатқаннан кейін Йемен билігі БАӘ-мен бірлескен қорғаныс туралы келісімнің күшін жойып, Сауд Арабиясы бастаған коалициядан әскери көмек сұрады.
Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, коалиция күштері кеңес позицияларына әуе соққыларын жасаған. 2026 жылдың қаңтарында Эр-Риядта өткен келіссөздер барысында кеңес басшылығының бір бөлігі ұйымның таратылғанын жариялағанымен, жетекші Айдарус әл-Зубайди жақтастары бұл шешімді қолдамаған.
11 қаңтарда Йемен билігі үкіметтік күштер оңтүстік және шығыс аймақтарға, соның ішінде уақытша астана Аденге бақылауды қайта орнатқанын хабарлады.
Ең оқылған:
- Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров видеоүндеу жасады
- Дәрігер 45 жастан кейін қандай тексеруден өту керектігін айтты
- Алматыда экология талаптарын бақылауға дрондар қолданылуы мүмкін
- Астана мен Алматыда жүргізушісіз көліктер жүретін болады
- Әртістік жүзуден Әлем кубогі: Қазақстандық спортшы екі алтын жеңіп алды