Трамп пен Си кездеседі: Тарихи келісім бола ма, әлемде не өзгереді?
23 Қыркүйек 2026, 21:24
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23 Қыркүйек 2026, 21:2423 Қыркүйек 2026, 21:24
81Фото: ©BAQ.KZ коллажы
SarapSoz-дің жаңа шығарылымында саясаттанушы Айнұр Ноғаевамен АҚШ пен Қытай арасындағы қарым-қатынас және Трамп пен Си Цзиньпиннің кездесуі туралы әңгімелестік.
Кездесуден қандай нәтиже күтуге болады? Ресей–Украина мәселесі қозғала ма? Қытай жасанды интеллект саласында қандай бағытты таңдады? АҚШ пен Қытай арасындағы қарым-қатынас Қазақстан мен Орталық Азияға қалай әсер етеді?
Осы және өзге де сұрақтарға Айнұр Ноғаева жауап берді.
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