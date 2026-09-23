Трамп пен Си кездеседі: Тарихи келісім бола ма, әлемде не өзгереді? 

23 Қыркүйек 2026, 21:24
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 23 Қыркүйек 2026, 21:24
23 Қыркүйек 2026, 21:24
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

SarapSoz-дің жаңа шығарылымында саясаттанушы Айнұр Ноғаевамен АҚШ пен Қытай арасындағы қарым-қатынас және Трамп пен Си Цзиньпиннің кездесуі туралы әңгімелестік.

Кездесуден қандай нәтиже күтуге болады? Ресей–Украина мәселесі қозғала ма? Қытай жасанды интеллект саласында қандай бағытты таңдады? АҚШ пен Қытай арасындағы қарым-қатынас Қазақстан мен Орталық Азияға қалай әсер етеді?

Осы және өзге де сұрақтарға Айнұр Ноғаева жауап берді.

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