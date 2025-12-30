Трамп пен Путин телефон арқылы сөйлесіп, Украинадағы бейбітшілік пен келісімге қол жеткізу жолдарын талқылады

АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуін «өте нәтижелі» деп атап, екі тарап Украинадағы қақтығысты шешуге қатысты негізгі мәселелерді талқылағанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен келіссөздер басталмас бұрын сөйлеген сөзінде Трамп әңгіменің АҚШ уақыты бойынша таңертең өткенін және ұзаққа созылғанын айтты. Ол Ресей мен Украина арасындағы бейбітшілікке қол жеткізу үшін әлі де шешілуі керек бірнеше күрделі мәселелер бар екенін мәлімдеді.
Кейінірек Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков әңгіме барысында АҚШ тарапы Владимир Путинге Дональд Трамптың Мар-а-Лагода өткен украин делегациясымен келіссөздерінің нәтижелері туралы егжей-тегжейлі ақпарат бергенін хабарлады. Ол АҚШ Киев талап етіп отырған уақытша атысты тоқтатусыз соғысты түпкілікті тоқтатуға міндеттеме алғанын қосты.
Ушаков сонымен қатар Владимир Путиннің америкалық көшбасшыны Украина Қарулы Күштерінің Новгород облысындағы мемлекеттік резиденциясына жасаған дрон шабуылы туралы хабардар еткенін мәлімдеді. Дональд Трамп АҚШ Украинаға мұндай шабуылдар үшін қару бермегенін атап өтті. Украина президенті Владимир Зеленский өз кезегінде шабуылға қатысы барын жоққа шығарды.
Кремль Ресей бейбітшілікке қол жеткізу жолдарын табу үшін америкалық серіктестерімен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға ниетті екенін, бірақ бұрын қол жеткізілген бірқатар келісімдер қайта қаралуы мүмкін екенін атап өтті.