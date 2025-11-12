Трамп пен Путин кездесуі кейінге қалса да, тоқтатылған жоқ – Орбан

Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан Будапешттегі Ресей мен АҚШ саммитінің күн тәртібінен шықпайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Орбан бұл пікірін ATV телеарнасына берген сұхбатында білдіріп, саммиттің «сәл кейін болуы мүмкін, бірақ болмауы мүмкін емес» екенін атап өтті. Венгрия премьер-министрі екі ел арасындағы келісімнің күрделі әрі нәзік тақырыпқа – Украинадағы дағдарысқа байланысты екенін айтты.
Мен күн тәртібінде Будапешттегі Ресей – АҚШ саммиті, сондай-ақ үлкен бейбітшілік конференциясы тұрғанын айта аламын, – деді Орбан.
Ол екі елдің дипломатиялық және саяси диалог жүргізу мүмкіндіктерін ескеріп, кездесудің маңыздылығын атап өтті.
Орбанның пікірінше, бұл саммит тек екі ел басшыларының емес, бүкіл аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылыққа қатысты маңызды шешімдердің орындалуына ықпал етуі мүмкін. Премьер-министр сондай-ақ, кездесудің уақытында нақты өзгерістер болмағанын, оны кейінге қалдыру тек ұйымдастыру мәселелерімен байланысты екенін айтты.