Трамп: "Ол мені ренжітті"

АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путиннің АҚШ-тың Украинадағы соғысты тоқтату әрекетіне қарамастан, әскери әрекетін жалғастырып, оны қатты ренжіткенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Трамп бейсенбі, 18 қыркүйекте Лондонда Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармермен өткен баспасөз мәслихатында айтты.
Иә, ол мені ренжітті, - деді АҚШ президенті.
Ол сондай-ақ Украинадағы соғысты Путинмен қарым-қатынасына байланысты аяқталатын «ең оңай» қақтығыс деп санайтынын тағы да мойындады.
Трамп ресейлік әскерилердің шығыны украиналықтардан көп екенін айтты.
Ол (Путин - ред.) көп адамды құртады және құртқаннан да көп адам жоғалтады, - деді Ақ үй басшысы.
Telegram DW арнасының хабарлауынша, Стармер өз кезегінде АҚШ президентімен Украинаның қорғанысын қалай нығайту және «бейбітшілік келісімімен келісу үшін Путинге қысымды батыл түрде арттыруды» талқылағанын айтты.
Бір күн бұрын Трамп әкімшілігі Украинаға жаңа механизм бойынша алғаш рет қару-жарақ жеткізуге рұқсат бергенін хабарланған болатын.
Бұл АҚШ пен оның одақтастары НАТО қаражатын пайдалана отырып, АҚШ қоймаларынан Украинаны қару-жарақпен қамтамасыз ету үшін әзірлеген «Украинаға қойылатын басым талаптар тізімі» (PURL) деп аталатын жаңа механизмнің бірінші рет қолданылуы. Жақында әрқайсысы 500 миллион доллар тұратын екі қару-жарақ пакеті жөнелтіледі.
Тамыз айында БАҚ Киевтің АҚШ-қа қауіпсіздік кепілдігі үшін 100 миллиард долларлық келісім ұсынғанын хабарлады. Егер Вашингтон қауіпсіздік кепілдігін берсе, Украина сол сомаға АҚШ-тан қару сатып алады, ал келісімді Еуропа елдері қаржыландырады. Бұл Украина президенті Владимир Зеленскийдің Трампқа жасаған ұсынысы болды.