Трамп Кубамен келісім жасау мүмкіндігін жариялады

АҚШ президенті Дональд Трамп Америка Құрама Штаттары Куба көшбасшыларымен келісім бойынша келіссөздер жүргізіп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол Флоридаға бара жатқан Air Force One әуе компаниясының тілшілеріне берген сұхбатында айтты.
Ол тағы да Гавананы келісімге келуге шақырды.
Куба – сәтсіздікке ұшыраған ел. Ұзақ уақыт бойы солай болды. Бірақ қазір оларды қолдайтын Венесуэла жоқ. Сондықтан біз кубалықтармен, Кубаның ең жоғары лауазымды адамдарымен не істеуге болатынын көру үшін сөйлесіп жатырмыз. Мен осында (АҚШ-қа - ред.) келіп, Кубада қорқынышты қарым-қатынасқа ұшыраған адамдарға қамқорлық жасалып, олар қайтып орала алатынына көз жеткізгім келеді... Сондықтан мен Кубамен келісім жасаймыз деп ойлаймын, - деді Трамп.
Америка көшбасшысының бұл пікірі Кубаға мұнай жеткізетін кез келген елден келетін тауарларға тарифтер енгізумен қорқытқаннан кейін бірнеше күн өткен соң айтылды.
2025 жылы Венесуэла Кубаның ең ірі мұнай жеткізушісі болды, аралдың күнделікті қажеттіліктерінің шамамен үштен бірін қамтамасыз етті. Венесуэла президенті Николас Мадуро тұтқындалғанға дейін АҚШ елден жеткізілімдерді бұғаттағаннан кейін Венесуэладан жеткізілімдер азайды.
Қаңтар айында Reuters агенттігі Венесуэла желтоқсанда жеткізілімді тоқтатқаннан кейін Кубаның негізгі жеткізушісі Мексика Вашингтонның кек алу шараларына тап болуы мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты мұнай жеткізілімін жалғастыруды қайта қарастырып жатқанын хабарлады.