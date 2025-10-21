Трамп Ким Чен Ынмен кездесуге дайындалуда

Трамп шенеуніктері АҚШ президентінің Азияға алдағы сапары кезінде Ким Чен Ынмен кездесуді үнсіз талқылап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
CNN хабарлауынша, олар 2019 жылы кездескен, бірақ бұл жолы жағдай күрделірек: Вашингтон мен Пхеньян арасында Трамптың бірінші мерзімі кезінде болғандай ресми байланыстар жоқ.
Ақ үй Трамптың келесі айда Азияға сапары кезінде АҚШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея диктаторы Ким Чен Ынның кездесуін ұйымдастыруды жеке талқылағаны белгілі болды. Дегенмен, инсайдерлер АҚШ президенті ақыр аяғында Киммен емес, Си Цзиньпинмен кездеседі деп сенеді.
Әзірге АҚШ шенеуніктері Вашингтон мен Пхеньян арасында Трамптың бірінші мерзімінде анда-санда сақтаған байланыстары болмағанын айтып, мұндай сапарды ұйымдастыру үшін маңызды логистикалық жоспарлауды жүргізген жоқ. Трамптың осы жылдың басында Солтүстік Корея басшысына жіберген алғашқы өтініші жауапсыз қалды, өйткені солтүстік кореялықтар хатты қабылдамаған.
Оның орнына, алдағы сапар барысында Ақ үй АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы шиеленіскен жағдайда Қытай көшбасшысы Си Цзиньпинмен кездесуді ұйымдастыруға назар аударады.