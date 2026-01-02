Трамп Иран билігіне ескерту жасады

Трамп Иран билігіне ескерту жасап, АҚШ наразылық білдірушілерді қолдауы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Иранда наразылық білдірушілер мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыстар болды,
Егер Иран бейбіт наразылық білдірушілерге оқ атып, оларды өлтіретін болса, бұл оның әдеттегі әрекеті, онда Америка Құрама Штаттары оларға көмекке келеді. Біз толық жауынгерлік дайындық жағдайындамыз, - деп жазды АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Иранның көптеген қаласында үкіметке қарсы наразылықтар бесінші күн қатарынан жалғасып жатыр. Бұл — 2022 жылдан бергі ең ауқымды наразылық толқыны.
Қауіпсіздік күштерімен болған қақтығыстар кезінде кемінде алты адам қаза тапты.
Еске салайық, бұған дейін Ирандағы наразылықтар жалғасып жатқаны туралы жаздық.