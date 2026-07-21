Трамп: Иран америкалық әрбір сарбаздың өлімі үшін жауап береді

Трамптың мәлімдемесі АҚШ пен Иран арасындағы шиеленіс сақталып отырған кезеңде жасалды.

21 Шілде 2026, 01:29
АВТОР
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Annabelle Gordon/Reuters 21 Шілде 2026, 01:29
21 Шілде 2026, 01:29
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Фото: Annabelle Gordon/Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп Иран америкалық әскери қызметкердің қаза табуына қатысты кез келген әрекет үшін қатаң жауап беретінін мәлімдеді.

«Иран америкалық сарбазды өлтірген сайын, ол бұл үшін ауыр құн төлейді», – деп жазды Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында.

Оның айтуынша, бұл тапсырма АҚШ Қорғаныс министрі Пит Хегсетке, Штаб бастықтары комитетінің төрағасы Даниэль Кейнге және Қарулы күштердің барлық қолбасшыларына берілген.

Трамптың мәлімдемесі АҚШ пен Иран арасындағы шиеленіс сақталып отырған кезеңде жасалды.

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