Трамп Гарвардтан 1 млрд доллар өтемақы талап етті

АҚШ президенті Дональд Трамп Гарвард университетінен бір миллиард доллар көлемінде өтемақы өндіріп алуға ниетті екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісінде жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған дейін Ақ үй университетті антисемитизмге қарсы күресті жеткілікті деңгейде жүргізбеді деп айыптаған болатын.
Трамптың айтуынша, Гарвард басшылығы ұзақ уақыт бойы өзін адал емес ұстаған. Ол университеттің "жұмыс орнында оқыту" деп аталатын тұжырымдаманы ілгерілетуге тырысқанын атап өтті, алайда оның пікірінше, бұл бастама әуел бастан-ақ негізсіз болған.
Бұл 500 миллион доллардан асатын ірі қаржылық келісімнен жалтаруға жасалған әрекет қана болды, – деп жазды АҚШ басшысы.
Трамп өтемақы көлемі ұлғайтылуы тиіс екенін айтып, бұл істі азаматтық емес, қылмыстық іс аясында қарау қажет деп есептейтінін жеткізді.
Енді біз бір миллиард доллар көлемінде өтемақы талап етеміз және болашақта Гарвард университетімен ешқандай байланыс орнатқымыз келмейді, – деп қосты ол.
Бұған дейін Трамп әкімшілігі университетке бөлінген 2,2 миллиард доллар көлеміндегі гранттарды тоқтатқан болатын. Гарвардты қорғап, АҚШ-тың бұрынғы президенті Барак Обама да пікір білдірді.
Сондай-ақ мамыр айында Гарвардқа шетелдік студенттерді қабылдауға тыйым салынған. Ал 2025 жылдың шілде айының соңында The New York Times басылымы университеттің Трамп әкімшілігінің талаптарына белгілі бір деңгейде көнуге және оқу орнында өткен пропалестиналық акциялар аясында салынған айыппұлды төлеу мүмкіндігін қарастыруға дайын екенін хабарлаған.