Трамп еуропалық көшбасшылардың АҚШ-қа сапарын және Путинмен сөйлесетінін айтты

АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей мен Украина арасындағы соғыс жағдайының тұрақсыздығына "қанағаттанбайтынын" айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ол жексенбі, 7 қыркүйекте Нью-Йоркте өткен US Open финалынан кейін журналистерге айтты. Оның сөзінің үзінділері X әлеуметтік желісіндегі White House Rapid Response 47 ресми аккаунтында жарияланды.
Менің көңілім толмайды. Менің осы жағдайға көңілім толмайды... Бұл қорқынышты жағдай адам өмірін жойып барады, - деп түсіндірді америкалық көшбасшы.
Сонымен бірге Трамп соғыстың жақын арада аяқталатынына тағы да сенім білдірді.
Ресей мен Украинаға қатысты жағдай – біз оны аяқтаймыз. Мұны орындайтынымызға сенімдімін, - деді Ақ үй басшысы.
Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Трамп сондай-ақ Мәскеу мен Киев арасындағы қақтығысты шешу жолдарын талқылау үшін апта басында бірнеше еуропалық елдердің басшылары Вашингтонға баратынын айтты.
Кейбір еуропалық көшбасшылар біздің елге дүйсенбі немесе сейсенбіде келеді, - деді Трамп.
Ол АҚШ-қа қандай саясаткерлер келетінін нақтыламады.
Президент жақын арада ресейлік әріптесі Владимир Путинмен сөйлесуге ниетті екенін айтты.
Жақында. Алдағы бірнеше күн ішінде, - деді Трамп.
Жексенбі күні таңертең АҚШ президенті Ресейге қарсы санкциялардың "екінші кезеңіне" өтуге дайын екенін жеткізді.