Трамп Біріккен Ұлттар Ұйымын сынға алды

АҚШ Президенті Дональд Трамп Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының мінберінде сөз сөйледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
БҰҰ Бас Ассамблеясында сөйлеген ол ұйымды "ескірген әрі тиімсіз" деп атап, бейбітшілікті орнату ісінде жеке өзі көбірек еңбек етіп жүргенін айтты.
Мен жеті соғысты тоқтаттым, сол елдердің басшыларымен тікелей сөйлестім. Бірақ бірде-бір рет БҰҰ тарапынан көмек ұсынамыз деген қоңырау болған жоқ, – деді Трамп.
Сондай-ақ ол Газа секторындағы соғыстың да дереу тоқтауы қажет екенін атап өтті.
Біз Газадағы соғысты бірден тоқтатуымыз керек. Келіссөздерді дереу бастауға тиіспіз. Бейбітшілік орнатуымыз қажет. Бопсалаушыларды қайтаруымыз керек, – деді АҚШ президенті.
Трамп БҰҰ-ны әлемдік қақтығыстарды реттеуде әрекетсіздік танытып отыр деп айыптады.
Сонымен қатар Трамп климаттың өзгеруімен күреске арналған БҰҰ бастамаларын да сынға алып, елдерді АҚШ-тан энергия сатып алуға шақырды. Оның айтуынша, Америка енді әлемнің көмірсутектен бас тартуы үшін өзін құрбан етпейді.